PlayStation Now Leak: Street Fighter 5 e Watch Dogs 2 tra i nuovo giochi di luglio?

Oggi Sony annuncerà i nuovi giochi PS Now di luglio, nel frattempo il PlayStation Blog giapponese ha già aggiornato il catalogo con i prossimi titoli in arrivo... saranno gli stessi anche in Europa e Stati Uniti, oppure no?

A luglio gli abbonati giapponesi potranno scaricare Watch Dogs 2 (disponibile per tre mesi) Street Fighter V (per un periodo limitato non meglio specificato) e Dead Nation Apocalypse Edition, da notare come quest'ultimo venga segnalato come disponibile solo in Giappone e sostituito da Hello Neighbour in Occidente.

Non è certo che la lineup occidentale resti invariata, in passato infatti è capitato che gli aggiornamenti tra il catalogo giapponese e quello europeo fossero di fatto molto diversi tra loro nello stesso mese. A giugno gli abbonati hanno potuto scaricare Dishonored 2, Nascar Heat 4 e Metro Exodus, da segnalare come nella giornata odierna (7 luglio) Marvel's Spider-Man abbandonerà il servizio.

Oggi è anche il giorno dei nuovi giochi gratis PS Plus di luglio, sul PlayStation Store sono già disponibili per il download Erica (gioco bonus per i 10 anni di PlayStation Plus), NBA 2K20 e Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni.