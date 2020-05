PlayStation Now: un leak svela i giochi di maggio, c'è anche Rainbow Six Siege

Proprio come lo scorso mese, anche i titoli gratuiti di maggio 2020 per gli abbonati a PlayStation Now sono stati svelati in anticipo grazie ad un leak.

Stando alle immagini pubblicate da alcuni utenti su ResetEra, gli abbonati al servizio targato Sony potranno giocare senza costi aggiuntivi a Tom Clancy's Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 e Get Even. Chiunque disponga di un abbonamento attivo a PlayStation Now potrà quindi decidere se scaricare i titoli in questione sulla propria PlayStation 4 o giocarli in streaming da qualsiasi dispositivo, incluso un PC. È molto probabile che la presenza di Rainbow Six Siege nel catalogo del servizio possa portare nuovi giocatori sui server dello sparatutto in prima persona, magari spingendo tali utenti all'acquisto del titolo in vista dell'update per PlayStation 5, già annunciato da Ubisoft qualche settimana fa.

Al momento non sappiamo quando sarà possibile iniziare ad effettuare il download di questi giochi, ma è probabile che Sony pubblichi a breve un nuovo trailer per annunciare ufficialmente l'arrivo dei giochi nel catalogo del servizio.

Vi ricordiamo che nel corso del mese di aprile 2020 si sono aggiunti al catalogo di PlayStation Now Marvel's Spider-Man, Just Cause 4 e The Golf Club 2019.