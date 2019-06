PlayStation Now: LEGO City Undercover e L'Ombra di Mordor tra i giochi di giugno

Dopo averci ricordato che sono disponibili i giochi PS4 gratis del PS Plus di giugno, Sony Interactive Entertainment svela i nuovi titoli che entrano a far parte del catalogo digitale accessibile agli iscritti a PlayStation Now.

Come da programma, il nuovo aggiornamento della ludoteca di PS Now aggiunge altri 10 videogiochi al catalogo. Nella lista diramata dai curatori del PlayStation Blog ufficiale spiccano i nomi dell'action ruolistico di Monolith La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e l'ottima avventura di Traveller's Tales LEGO City Undercover. Eccovene un breve riassunto:

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor

LEGO City Undercover

Desert Child

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

Surgeon Simulator: Anniversary Edition

I Am Bread

Rainbow Moon

Anodyne

Gal*Gun: Double Face

Danger Zone

I dieci videogiochi aggiunti a giugno si sommano agli oltre 600 titoli già accessibili a coloro che hanno deciso di aderire all'iniziativa di Sony abbonandosi a PS Now su PS4 e PC al prezzo di 14,99 euro mensili. Tutti i videogiochi presenti nella lista di PS Now possono essere fruiti in streaming (con connessione minima di 5 Mb/s), ma con la possibilità ulteriore di scaricare sull'hard disk della propria PlayStation 4 i titoli inizialmente pubblicati su PS4 e PS2. Fateci sapere cosa ne pensate dei nuovi videogiochi del PS Now di giugno 2019.