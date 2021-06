PlayStation Now, la lista dei titoli più giocati: Bloodborne vince su PC

Con l'estate ormai entrata nel vivo, Sony ha ben pensato di tirare le somme della stagione primaverile e svelare ufficialmente quali sono stati i videogiochi più giocati in assoluto dagli abbonati al servizio PlayStation Now durante gli ultimi tre mesi.

Per stilare le due classifiche - una dedicata a PlayStation 4 e PS5, un'altra al PC - Sony ha preso in considerazione il numero totale di ore trascorse giocando dagli abbonati. Su console la classifica è guidata da Marvel's Avengers (che rimarrà in catalogo fino al 5 luglio), mentre su PC ha dominato Bloodborne.

PlayStation Now | I più giocati su PS4 e PS5

Via download e streaming

Marvel’s Avengers (disponibile fino al 5 luglio) Horizon Zero Dawn Call of Duty: Black Ops III (precedentemente disponibile fino al 29 aprile) F1 2020 (non disponibile in Giappone) WWE 2K19

PlayStation Now | I più giocati su PC

Via streaming

Bloodborne Horizon Zero Dawn The Last of Us Marvel’s Avengers Detroit: Become Human

Non stupisce vedere Bloodborne in prima posizione su PC, dal momento che per gli utenti della piattaforma PlayStation Now rappresenta l'unico modo per giocare all'action RPG di FromSoftware: nonostante le pressanti e ripetute richieste, Bloodborne non è mai stato convertito in maniera nativa su PC. Mai dire mai, in ogni caso: Sony ha ormai un'occhio di riguardo verso il PC, sul quale ha già pubblicato Horizon Zero Dawn e Days Gone, inoltre in questi giorni si sono fatti molto insistenti i rumor che vogliono Bloodborne in arrivo su PC e PS5 a 60fps.

A proposito di PlayStation Now, ricordiamo che a inizio giugno sono arrivati The Witcher 3, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Sonic Team Racing.