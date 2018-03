PlayStation Now: Lords of the Fallen, Assetto Corsa e Darksiders si aggiungono al catalogo

Con l'arrivo del mese di marzo, il catalogo disi è arricchito con 12 nuovi titolie con 4 upgrade di titoli PS3 passati alla loro controparte PS4. Tra le novità troviamo Lords of the Fallen, Assetto Corsa e Darksiders.

Di seguito vi riportiamo i 12 nuovi titoli PlayStation 4 da ora disponibili su PlayStation Now:

ADR1FT

Assetto Corsa

Atari Flashback Classics Volume 1

Atari Flashback Classics Volume 2

Battleborn

Clockwork Tales: Of Glass and Ink

Defense Grid 2

Joe Dever’s Lone Wolf

Lords of the Fallen

Pixel Piracy

Megadimension Neptunia VII

Zombie Vikings

A seguire, invece, i quattro titoli in edizione PlayStation 3 adesso disponibili nella loro edizione PlayStation 4:

Darksiders: Warmastered Edition

How To Survive: Storm Warning Edition

Terraria

Tiny Brains

Per concludere, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato una lista con i 12 titoli più popolari di febbraio su PlayStation Now:

Red Dead Redemption

NBA 2K16

WWE 2K16

Payday 2 Crimewave Edition

Fallout: New Vegas

Until Dawn

Mortal Kombat

The Last of Us

Sid Meier’s Civilization Revolution

The Elder Scrolls IV: Oblivion

God of War 3 Remastered

Yakuza 5

Ricordiamo infine che in Europa il costo di PlayStation Now è stato abbassato a 14,99 euro al mese, almeno nei paesi in cui il servizio è disponibile (come Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Olanda). Rimaniamo sempre in attesa di sapere se e quando PS Now raggiungerà anche l'Italia.