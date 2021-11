PlayStation Now: Mafia Definitive Edition guida la lista dei giochi gratis di novembre

Le anticipazioni dei giorni scorsi con i leak sui giochi PS Now di novembre trovano conferma nell'annuncio, da parte dei curatori del PlayStation Blog, dei prossimi titoli destinati ad approdare nel servizio in abbonamento di Sony.

A partire da domani, martedì 2 novembre, gli iscritti a PS Now potranno accedere in game streaming o scaricare "gratis" su PS4 o PS5 una ricca selezione di videogiochi, a cominciare da Mafia Definitive Edition.

La nuova versione del kolossal di 2K Games attualizzata nella grafica e nelle meccaniche di gameplay dal team di Hangar 13 s'accompagnerà ad altri titoli non meno interessanti, come la gemma platform Celeste (che ha appena abbandonato il catalogo di Xbox Game Pass), l'iconico JRPG Final Fantasy IX e l'esperienza sandbox Totally Reliable Delivery Service.

PlayStation Now: giochi di novembre 2021

Mafia: Definitive Edition

Celeste

Final Fantasy IX

Totally Reliable Delivery Service

I giochi elencato entreranno a far parte dell'offerta digitale riservata agli abbonati a PlayStation Now dal 2 novembre e vi rimarranno a tempo indeterminato, a eccezione di Mafia Definitive Edition. Gli emuli di Tommy Angelo potranno rivivere le sue avventure criminali per le strade di Lost Heaven su PlayStation Now fino a lunedì 28 febbraio 2022. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mafia Definitive Edition.