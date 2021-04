PlayStation Now: Marvel's Avengers e Borderlands 3 non sono aggiornabili per PS5

Sony ha pubblicato i giochi PlayStation Now di aprile 2021 aggiungendo al catalogo tre nuovi giochi: The Long Dark, Marvel's Avengers e Borderlands 3, tutti in versione PlayStation 4 senza alcuna possibilità di effettuare l'upgrade alle versioni PS5.

Sia Marvel's Avengers che Borderlands 3 dispongono di un upgrade next-gen PS5 gratis, scaricabile da tutti coloro che hanno acquistato il gioco su PlayStation 4, in formato fisico e digitale. Coloro che giocano tramite PlayStation Now invece non potranno effettuare l'aggiornamento e dovranno quindi utilizzare le versioni per PlayStation 4 anche giocando su PlayStation 5.

Il motivo alla base di questa limitazione non è chiaro dal momento che gli upgrade di entrambi i giochi sono completamente gratuito, con ogni probabilità si tratta di problematiche tecniche legate al metodo di pubblicazione e gestione dei giochi su Now, un sistema che di fatto rende impossibile effettuare l'update next-gen per i titoli disponibili nel catalogo PlayStation Now. Si tratta però solamente di una supposizione in quanto Sony non si è pronunciata a riguardo, c'è chi ipotizza anche possa trattarsi di un bug.

Non è la prima volta che ci imbattiamo in un caso del genere, vi ricordiamo infatti che Final Fantasy 7 scaricato con PS Plus non potrà essere aggiornato alla versione next-gen e dovrà quindi utilizzare l'edizione PS4 in retrocompatibilità giocando su PlayStation 5.