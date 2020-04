PlayStation Now: anche Marvel's Spider-Man tra i giochi di aprile 2020?

Ancora una volta i piani di Sony per i suoi servizi ad abbonamento sembrano essere stati anticipati da un leak e, dopo aver svelato i giochi gratis del PS Plus di aprile 2020, un'immagine promozionale potrebbe aver appena fatto trapelare i nomi dei giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Now.

L'immagine promozionale in questione sembra arrivare direttamente dalla divisione francese del colosso giapponese, svelando in anticipo che i titoli di aprile per gli abbonati al servizio PS Now saranno i seguenti: Marvel's Spider-Man, Just Cause 4 e The Golf Club 2019. Se questo leak dovesse effettivamente rivelarsi affidabile, questo sarebbe un altro importante mese per il servizio di gaming in streaming, dal momento che tra i titoli aggiunti al catalogo nel corso del mese di marzo 2020 abbiamo visto anche Control e Gravity Rush 2. Con una simile mossa saranno ancor più numerosi gli utenti che giocheranno l'ultima avventura dell'Arrampicamuri targata Insomniac Games e, di conseguenza, saranno in molti a gioire dell'eventuale annuncio di Marvel's Spider-Man 2 nel corso dei prossimi mesi, magari in occasione della presentazione ufficiale di PlayStation 5.

A proposito dell'abbonamento Sony, sapevate che oggi è l'ultimo giorno per scaricare gratis i giochi PS Plus di marzo 2020, tra i quali c'è anche Shadow of the Colossus Remake?