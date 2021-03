PlayStation Now di marzo 2021: arrivano inFamous Second Son, Ace Combat 7 e World War Z

Dalle colonne del PS Blog, i rappresentanti di Sony Interactive Entertainment bissano le emozioni del recente annuncio dei giochi PS Plus gratis di marzo 2021 stilando la lista dei nuovi titoli in arrivo su PlayStation Now nel corso del mese appena iniziato.

Dopo aver confermato l'arrivo di FF7 Remake su PS Plus ma senza l'upgrade PS5, il colosso tecnologico giapponese si rivolge agli iscritti a PS Now informandoli dell'approdo imminente di ulteriori quattro videogiochi nel catalogo del servizio in abbonamento.

L'elenco fornito da Sony parte naturalmente dalle esclusive first party e preannuncia l'arrivo su PlayStation Now di inFamous Second Son, l'ultimo capitolo "maggiore" (escludendo il prequel First Light) dell'apprezzata serie open world tenuta a battesimo da Sucker Punch nel 2009. Eccovi allora la lista completa con i videogiochi che entreranno a far parte del catalogo digitale di PS Now a partire da domani, martedì 2 marzo 2021:

inFamous Second Son

Ace Combat 7 Skies Unknown (disponibile fino al 6 settembre 2021)

(disponibile fino al 6 settembre 2021) World War Z (disponibile fino al 31 maggio 2021)

(disponibile fino al 31 maggio 2021) Superhot

Cosa ne pensate dei nuovi giochi PlayStation Now di marzo? Fatecelo sapere con un commento. Per rimanere in tema di titoli gratis: sapevate che Sony ha già presentato durante lo State of Play il primo gioco PlayStation Plus di aprile 2021?