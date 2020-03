PlayStation Now: a marzo arrivano Control, Shadow of the Tomb Raider e Wolfenstein 2

GamingBolt ha svelato in anticipo sui tempi la lista dei giochi in arrivo nel catalogo PlayStation Now durante il mese di marzo 2020. Tra questi troviamo anche produzioni AAA di recente fattura come Control di Remedy.

La lineup PS Now di marzo include anche Shadow of the Tomb Raider (ultimo capitolo della trilogia reboot delle avventure di Lara Crot), Wolfenstein 2 The New Colossus e NASCAR Heat 3, quest'ultimo potrebbe però essere distribuito esclusivamente in Nord America e non destinato all'Europa.

PlayStation Now Marzo 2020

Shadow of the Tomb Raider

Nights of Azure 2 Bride of the New Moon

Warriors All-Stars

Toukiden Kiwami

Toukiden 2

Romance of the Three Kingdoms XIII

Dead or Alive 5 Last Round

Control

Wolfenstein 2 The New Colossus

NASCAR Heat 3

Nights of Azure

Il publisher giapponese sembra essere grande protagonista di PlayStation Now questo mese con produzioni come Warriors All-Stars, Toukiden 2 e Toukiden Kiwami, Dead or Alive 5 Last Round e Romance of the Three Kingdoms XIII, solamente per citarne alcune. I primi titoli dovrebbero essere disponibili da oggi insieme ai giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2020, non è chiaro se usciranno tutti nella giornata odierna o se alcuni arriveranno più avanti nel tempo, restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Sony Interactive Entertainment.