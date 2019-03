PlayStation Now: è meglio giocare in streaming o scaricare i giochi?

PlayStation Now permette ovviamente di giocare in streaming ma anche di scaricare i giochi PS4. Sony ha pubblicato una serie di domande e risposte per capire se merita maggiormente effettuare il download oppure riprodurre i giochi in streaming.

I giochi scaricati sono gli stessi utilizzabili in streaming? A questa domanda Sony risponde con queste parole: "I giochi eseguiti in streaming potrebbero variare o non offrire le funzionalità complete disponibili per i giochi scaricati o su disco. Inoltre, il contenuto aggiuntivo scaricabile non è compatibile con le versioni in streaming dei giochi nella raccolta di PS Now."

E' possibile eseguire in streaming i giochi scaricati? "Sì. Puoi eseguire in streaming i giochi che hai scaricato lanciandoli tramite l'applicazione PS Now. Per mantenere i tuoi progressi di gioco esistenti, dovrai trasferire i dati di gioco salvati più recenti dal gioco scaricato al servizio di streaming di PS Now."

Infine, scopriamo che è possibile effettuare lo streaming e scaricare un gioco allo stesso tempo: "Sì. Tuttavia, a seconda della connessione Internet, potresti riscontrare una qualità di streaming ridotta o una velocità di download ridotta mentre esegui entrambe le azioni contemporaneamente."

L'abbonamento a PlayStation Now costa 14.99 euro al mese o 99.99 euro l'anno, tutti gli abbonati hanno però diritto a una settimana di prova gratis, annullabile in qualsiasi momento.