PlayStation Now a metà prezzo: ultime ore per il 50% sull'abbonamento di 12 mesi!

Zitta zitta, qualche giorno fa Sony ha dato un taglio netto al prezzo dell'abbonamento annuale di PlayStation Now, servizio che offre ai suoi iscritti un ampio catalogo di giochi in streaming e in download su PS4 e PS5, e in streaming su PC.

La promozione non è stata accompagnata da una massiccia campagna promozionale da parte della compagnia giapponese, ma riteniamo che sia ugualmente imperdibile. Per questo motivo, ci teniamo a ricordarvi che mancano pochissime ore al termine! Avete tempo fino alle 23:59 di oggi 31 ottobre per approfittare del taglio di prezzo del 50% e acquistare un abbonamento di 12 mesi a soli 29,99 euro anziché 59,99 euro.

Se siete interessati, potete procedere alla sottoscrizione direttamente dalle vostre console oppure recandovi sul sito web del PlayStation Store. Tenete presente che al momento dell'iscrizione viene anche attivato il rinnovo automatico dell'abbonamento (tra un anno pagherete il prezzo pieno di 59,99 euro), ma potete disattivarlo in qualsiasi momento senza vincoli. Inoltre, Sony specifica che "gli utenti con abbonamenti PlayStation Now attivi non possono usufruire dell'Offerta e qualsiasi abbonamento di 12 mesi a PlayStation Now che dovesse essere rinnovato durante il Periodo promozionale verrà addebitato al prezzo completo attuale del PlayStation Store".

Il catalogo di PlayStation Now è in continua espansione: all'inizio di questo mese sono arrivati, tra gli altri, giochi del calibro di The Last of Us Part 2 e Fallout 76, mentre un leak non ancora confermato parla di Mafia e Celeste tra i giochi PlayStation Now di novembre 2021.