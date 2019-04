PlayStation Now: Metal Gear Solid V e WRC 5 tra le novità di aprile

Come ogni mese, ecco che il catalogo del PlayStation Now, il servizio di gaming on-demand di Sony finalmente disponibile anche in Italia da circa un mese, torna ad arricchirsi con l'arrivo di nuove succose novità.

Tra i nomi di maggiore spicco che si uniscono alla piattaforma streaming, troviamo Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e Ground Zeroes, e WRC 5. Di seguito, vi riportiamo l'elenco intero delle novità, che comprende in totale 9 new entry:

Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus (PS4)

WRC 5 Fia World Rally Championship (PS4)

Star Wars Bounty Hunter (PS2)

Star Wars Jedi Starfighter (PS2)

Star Wars Racer Revenge (PS2)

Shadow Complex Remastered (PS4)

Shiness: The Lightning Kingdom (PS4)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4)

Metal Gear Solid Ground Zeroes (PS4)

Grand Kingdom (PS4)





Metal Gear Solid V va dunque a rinfoltire ulteriormente la schiera dei capitoli della serie stealth di Hideo Kojima disponibili su PlayStation Now: ricordiamo infatti che, proprio alcune settimane fa, il servizio ha accolto Metal Gear Solid HD Collection (raccolta delle versioni rimasterizzate di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid: Snake Eater e Metal Gear Solid: Peace Walker) e Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Cosa ne pensate di queste novità? Sulle nostre pagine trovate un approfondimento completo su tutto ciò che c'è da sapere su PlayStation Now in Italia.