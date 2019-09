PlayStation Now: vi mostriamo in video 4 giochi da riscoprire a tutti i costi

Il catalogo di PlayStation Now conta più di 600 titoli, e continua ad espandersi mese dopo mese. Basti pensare che solo a settembre sono stati aggiunti altri 10 giochi, tra i quali spiccano Gravity Rush 2, Vampyr e LittlBigPlanet 3.

Al nostro Gabriele Carollo è quindi venuta la brillante idea di selezionare quattro titoli, profondamente diversi tra loro e provenienti da differenti generazioni di console, che per un motivo o per l'altro meritano assolutamente di essere giocati o riscoperti. La rassegna si apre con Machinarium, avventura grafica dalle tinte retro sviluppata da Amanita Design. Le ambientazioni affascinanti e gli ingegnosi enigmi rendono questo punta e clicca uno dei migliori degli ultimi anni. Cambiando completamente genere, si passa poi a Puppeteer, uscito originariamente su PlayStation 3 e mai approdato sull'attuale generazione di console con una vera e propria conversione. Se è possibile giocarlo anche su PS4 e PC, è solo grazie alle funzionalità streaming di Now. Il platform di Japan Studio strizza l'occhio sia ai più giovani, sia ai più esperti, grazie ad alcune meccaniche di gioco davvero originali.

E gli altri due? Scopriteli guardando il video in apertura di notizia oppure leggendo lo speciale sui giochi del PlayStation Now redatto dal nostro Gabriele Carollo.