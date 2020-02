PlayStation Now: vi mostriamo in video quattro giochi da recuperare a febbraio

Il catalogo di PlayStation Now cresce a vista d'occhio, dal momento che Sony lo rimpolpa mese dopo mese con giochi sempre nuovi. Il totale dei titoli disponibili ha superato quota 700, e a volte è davvero difficile decidere cosa giocare. Non temete, adesso arriviamo noi in vostro soccorso!

Anche questo mese abbiamo selezionato quattro giochi del catalogo di PlayStation Now che, secondo noi, non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire. La nostra rassegna comincia con The Evil Within, arrivato assieme agli altri giochi PlayStation Now di gennaio 2020. Il lavoro di Shinji Mikami è un survival horror dallo stampo classico che, nonostante qualche leggerezza nella sceneggiatura, andrebbe vissuto da qualsiasi appassionato del genere.

Sull'onda delle indiscrezioni che vedono un nuovo Ratchet & Clank pronto per il debutto di PS5, abbiamo incluso nella nostra selezione Rachet & Clank: A Spasso nel Tempo, senza dubbio uno dei migliori esponenti della saga, uscito più di dieci anni or sono su PlayStation 3. L'intreccio narrativo solido e le meccaniche di gioco che prevedono la risoluzione di intriganti puzzle basati sul tempo, rendono il titolo di Insomniac Games un platform di pregevole fattura.

Volete scoprire gli altri due giochi che abbiamo selezionato? Allora vi invitiamo a guardare il video in cima a questa notizia, oppure a leggere lo speciale sui quattro giochi PlayStation Now da recuperare a febbraio redatto dal nostro Giuseppe Carrabba.