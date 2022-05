PlayStation Now: Naruto e Geralt di Rivia menano mazzate nei giochi gratis di maggio

Mentre fervono i preparativi per il lancio del Nuovo PlayStation Plus, Sony Interactive Entertainment annuncia ufficialmente i nuovi videogiochi gratis di maggio riservati agli abbonati a PlayStation Now.

A partire dalla giornata di domani, martedì 3 maggio 2022, tutti gli iscritti a PS Now su PS4 e PlayStation 5 potranno accedere "gratuitamente" al terzetto di esperienze digitali composto da Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Soulcalibur VI e Blasphemous.

Ad accompagnare l'annuncio dei nuovi titoli in arrivo su PS Now troviamo l'immancabile approfondimento dei curatori del PlayStation Blog con le schede che riassumono i contenuti e il genere di riferimento dei singoli videogiochi in procinto di approdare nel servizio in abbonamento che, dal sempre più prossimo 22 giugno, si fonderà con PS Plus per rientrare nell'offerta riservata agli abbonati al tier Premium del Nuovo PlayStation Plus.

Sia per i picchiaduro Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 e Soulcalibur 6 che per l'action ruolistico in salsa hardcore Blasphemous non vengono indicate delle tempistiche di "abbandono", di conseguenza dovrebbero essere titoli destinati a permanere nel catalogo di PlayStation Now a tempo indeterminato.