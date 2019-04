PlayStation Now: il numero di abbonati è in costante crescita

Il servizio ad abbonamento PlayStation Now, disponibile in Italia solo da qualche settimana, è in realtà arrivato nel resto del mondo da ormai cinque anni. Il successo del servizio sta però arrivando solo di recente e, nonostante il numero di abbonati non faccia gridare al miracolo, la sua crescita è costante e promette molto bene.

Attualmente sono infatti 700.000 gli utenti con un abbonamento attivo al servizio e il tasso di crescita di tale numero è del 40% all'anno. Insomma, i dati lasciano ben sperare per il futuro e con il giusto supporto da parte del colosso nipponico potremmo presto vedere l'arrivo di titoli di maggior rilievo nel catalogo. A sancire l'inizio del successo è stato con tutta probabilità l'arrivo della possibilità di scaricare sulla propria console la maggior parte dei titoli del catalogo, in maniera molto simile a quanto visto con Microsoft e il suo sempre più ricco Xbox Game Pass. Stando a quanto dichiarato in un post su ResetEra, pare inoltre che Sony abbia intenzione di discutere delle strategie da mettere in atto con PlayStation Now a partire dal prossimo mese.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sui prossimi contenuti in arrivo, vi ricordiamo che tra le novità di aprile sul PS Now ci sono Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e WRC 5.