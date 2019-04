PlayStation Now: i nuovi giochi di aprile 2019 in un video

Il catalogo PlayStation Now è stato aggiornato con nove giochi per PlayStation 4 e PS2, adesso che il servizio è disponibile anche in Italia diamo uno sguardo approfondito alle novità PlayStation Now di aprile 2019.

Il quarto mese dell'anno vede l'arrivo di Chronicles of Teddy Harmony of Exidus (PS4), WRC 5 FIA World Rally Championship (PS4), Shadow Complex Remastered (PS4), Shiness The Lightning Kingdom (PS4), Shadow Complex Remastered (PS4) e di tre classici giochi di Star Wars per PlayStation 2: Star Wars Bounty Hunter, Star Wars Jedi Starfighter e Star Wars Racer Revenge.

Il titolo più atteso è però senza dubbio Metal Gear Solid V: su PlayStation Now troviamo ora sia il prologo Ground Zeroes che l'esperienza completa The Phantom Pain, in questo modo l'intera saga di Hideo Kojima è disponibile su PlayStation Now (ad eccezione del primo capitolo) grazie a Metal Gear Solid HD Collection (Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater e Metal Gear Solid Peace Walker) e Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots.

In apertura trovate un video dedicato a tutti i nuovi giochi PlayStation Now di aprile 2019, buona visione!