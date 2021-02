PlayStation Now, nuovi giochi febbraio 2021: tra Detroit Become Human e Little Nightmares

Il catalogo del servizio di PlayStation Now prosegue nella propria progressiva espansione, con l'arrivo di ulteriori titoli atteso per il mese di febbraio 2021.

Dopo l'inclusione di BioShock e Frostpunk tra i giochi PS Now di gennaio 2021, le prossime settimane sono infatti destinate ad accogliere la consueta nuova selezione di produzioni incluse nell'abbonamento. A svelare in anticipo la line-up, ci ha pensato l'ennesimo leak, che riferisce di una selezione di titoli alquanto interessante. Di seguito, l'elenco dei presunti nuovi giochi PlayStation Now di febbraio 2021:

Detroit: Become Human

Call of Duty: Black Ops III

Darksiders Genesis

Little Nightmares

WWE 2K Battlegrounds

Secondo quanto riportato, gli utenti abbonati a PS Now avranno dunque la possibilità di giocare su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC titoli molto diversificati. Sicuramente interessante l'aggiunta di, esordito in origine in esclusiva su PS4, ma anche l'inserimento di, in vista dell'imminente pubblicazione di Little Nightmares II:

In attesa della conferma ufficiale da parte di Sony, ricordiamo che sono invece già stati definiti quelli che saranno i giochi PS4 e PS5 gratis con PlayStation Plus a febbraio di quest'anno. Disponibile da oggi martedì 2 febbraio, la selezione include anche la versione definitiva di Control: trovate tutti i dettagli nella nostra video recensione 4K di Control Ultimate Edition.