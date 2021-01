PlayStation Now, nuovi giochi di gennaio 2021: tra Bioshock e Frostpunk

Dopo l'aggiunta di ulteriori giochi PS4 e PS5 a novembre e l'introduzione di Horizon: Zero Dawn e Darksiders 3 a dicembre 2020, il catalogo di PlayStation Now continua ad espandersi.

Il 2021 è dunque pronto ad accogliere la prima nuova ondata di produzioni pronte a fare il proprio ingresso nel servizio Sony nel mese di gennaio. L'elenco di queste ultime, ancora non riportato su PlayStation Blog, è stato prontamente fornito dall'utenza di Resetera. Sul noto forum videoludico, gli appassionati segnalano l'arrivo nel catalogo europeo di PlayStation Now di sei nuovi titoli. Di seguito, vi riportiamo l'elenco offerto nel momento in cui scriviamo:

BioShock Remastered : aggiunto in maniera permanente;

: aggiunto in maniera permanente; BioShock 2 Remastered : aggiunto in maniera permanente;

: aggiunto in maniera permanente; BioShock Infinite: The Complete Edition : aggiunto in maniera permanente;

: aggiunto in maniera permanente; Frostpunk : aggiunto in maniera permanente;

: aggiunto in maniera permanente; Surviving Mars : aggiunto in maniera permanente;

: aggiunto in maniera permanente; The Crew 2: incluso nel servizio per un periodo di sei mesi;

Una selezione sicuramente interessante, che consente agli abbonati al servizio di immergersi tra le atmosfere seducenti e al contempo inquietanti della saga di BioShock. Un'utile aggiunta in attesa di maggiori informazioni su BioShock 4, già in sviluppo ma ancora avvolto nel mistero. I giocatori in cerca di sfide su pianeti lontani potranno inoltre approfittare di Frostpunk e Surviving Mars, mentre The Crew 2 accontenterà gli appassionati di racing game.