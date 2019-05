PlayStation Now: i nuovi videogiochi di maggio 2019 in un video

Dopo una lunga attesa, PlayStation Now è arrivato in Italia a marzo e negli ultimi mesi i vertici di Sony hanno voluto rafforzare la propria offerta digitale arricchendone costantemente la ludoteca con nuovi videogiochi.

L'aggiornamento di maggio del catalogo di PS Now, ad esempio, consente agli iscritti al servizio in abbonamento mensile di Sony di accedere in streaming su PC e PlayStation 4 (in quest'ultimo caso anche tramite l'apprezzata funzione di download) ad altri dieci titoli.

Il ventaglio di nuovi videogiochi propostoci per questo mese dal colosso tecnologico giapponese è piuttosto ampio e copre i principali generi, che si aggiungono agli oltre 600 titoli PS2, PS3 e PS4 già fruibili dagli abbonati.

All'interno dell'offerta di maggio di PlayStation Now troviamo infatti 8-Bit Armies, Atari Flashback Classics Vol. 2, Batman Arkham Knight, Metal Gear Rising Revengeance, LEGO Ninjago Movie Video GameTitan Attacks, Dangerous Golf, Brawlout, Wild Guns Reloaded e Clockwork Tales Of Glass And Ink. Di questi, è davvero impossibile non citare lo splendido action free roaming Batman Arkham Knight, l'adrenalinico Metal Gear Rising Revengeance, il platform LEGO Ninjago e l'esplosivo arcade Dangerous Golf reaizzato dagli autori di Burnout.

Cosa ne pensate dei nuovi giochi PS Now di maggio e, più in generale, dell'ultimo servizio in abbonamento lanciato da Sony? Sapevate inoltre che Electronic Arts si prepara ad aprire il Vault di EA Access su PlayStation 4 nel corso del mese di luglio?