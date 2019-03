PlayStation Now è ora disponibile in Italia su PS4 e PC: prezzo, giochi, requisiti

Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare che PlayStation Now è da ora disponibile anche in Italia. Di seguito riportiamo tutto quello che c'è da sapere sul servizio: funzionalità, giochi inclusi nel catalogo, specifiche dello streaming e prezzi dell'abbonamento.

Quanto costa PlayStation Now?

Effettuando l'abbonamento a PlayStation Now potete giocare istantaneamente in streaming a titoli PS4, PS3 e PS2, o in alternativa scaricare centinaia di titoli PS4 sulla vostra console. In Italia la sottoscrizione ha un costo di 14,99 euro al mese o 99,99 euro all'anno. Prima di abbonarsi è possibile provare gratuitamente il servizio per una settimana, iscrivendosi gratis per sette giorni.

Requisiti PlayStation Now

Per giocare in streaming ai giochi PlayStation Now è consigliata una connessione a banda larga con velocità minima di 5 Mbps. Consigliamo di utilizzare una connessione cablata e di limitare l'utilizzo di altri dispositivi connessi alla rete per ottenere un'esperienza di gioco più fluida e stabile. Saranno inoltre necessari un account PSN senza restrizioni e un metodo di pagamento valido.



Se la PS4 è impostata come console principale, gli utenti che hanno compiuto 18 anni che effettuano l'accesso sulla vostra PS4 ma che non sono iscritti a PS Now potranno giocare ai titoli inclusi nel servizio, sia dalla sezione di avvio contenuti. Il servizio di gioco in streaming di PlayStation Now può essere utilizzato anche suPC utilizzando l'app dedicata, a patto di avere un computer con i seguenti requisiti:

Windows 7 SP1, Windows 8.1 o Windows 10 a 32/64 Bit

Scheda Audio

Almeno 300 MB di spazio disponibile

Almeno 2 GB di RAM

Processore: 3.5 GHz Intel Core i3, 3.8 GHz AMD A10 o più veloce

Una porta USB per connettere il DualShock 4

Specifiche dello streaming

I giochi PS Now sono trasmessi in streaming alla risoluzione massima di 720p. I giochi in streaming sono disponibili solo in stereo e il surround non è supportato. Per ottenere un'esperienza di gioco ottimale, raccomandiamo di utilizzare una connessione cablate e di limitare il consumo di banda operato dagli altri dispositivi. I giochi scaricati invece gireranno a risoluzione nativa, senza quindi alcuna limitazione dovuta allo streaming.

PlayStation Now Giochi

Al momento il catalogo di PlayStation Now include oltre 700 giochi per PS4, PS3 e PS2, tra cui citiamo:

Prey

For Honor

Limbo

Steep

Mafia 3

Sniper Elite 4

Red Dead Redemption

Bloodborne

XCOM 2

Brothers A Tale of Two Sons

The Last of Us

Batman Arkham Asylum

Gravity Rush Remastered

God of War III Remastered

This War of Mine The Little One

Until Dawn

Sarebbe ovviamente impossibile citarli tutti, se volete conoscere gli altri giochi inclusi nel catalogo, a questo indirizzo trovate la lista di tutti i titoli disponibili per gli abbonati al servizio PlayStation Now. Ricordiamo che ogni mese Sony aggiungerà nuovi titoli al catalogo, sulle pagine di Everyeye.it troverete aggiornamenti puntuali e tempestivi in merito.

Caratteristiche PlayStation Now

Alcune funzionalità presenti nella versione per PlayStation Now di un titolo potrebbero essere diverse da quelle disponibili nella versione su disco o scaricata del gioco. Ad esempio: incompatibilità dei contenuti aggiuntivi scaricabili, risoluzione inferiore, accesso limitato ai negozi all'interno del gioco, assenza di funzioni per i contenuti generati dagli utenti e compatibilità con l'audio stereo. Ricordatevi che i giochi in streaming ed i titoli scaricati avranno salvataggi separati, i primi risiederanno sui server di Sony, i secondi in locali sulla console, tuttavia è possibile trasferirli facilmente utilizzando l funzionalità Salvataggi Cloud.



Infine, ricordate che potete tenere traccia dei titoli a cui volete giocare anche se non siete abbonati a PlayStation Now. Per farlo, selezionate i vostri giochi preferiti sull'app aprendo la pagina dei giochi con il tasto croce, quindi scegliete "Il mio elenco" e selezionate fino a 50 dei titoli per PS Now a cui desiderate giocare per accedervi in modo semplice.