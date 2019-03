PlayStation Now su PC: applicazione, requisiti e controller supportati

PlayStation Now è disponibile in Italia da martedì 12 marzo non solo su PlayStation 4 ma anche su PC. Scaricando l'applicazione PS Now sarà possibile iniziare a giocare in streaming con i giochi PS3, PS4 e PS2 su Windows. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

PlayStation Now Requisiti PC

Le specifiche per utilizzare PlayStation Now su PC richiedono un sistema operativo Windows 7 SP1, 8.10 o Windows 10 a 32/64 Bit, processore da 3.5 GHZ o superiore, almeno 300 MB di spazio libero, almeno 2 GB di RAM, scheda audio, porta USB e connessione da almeno 5 Mbps. Questi sono ovviamente i requisiti minimi di sistema, con configurazioni più recenti le performance sono certamente destinate ad aumentare.

PS Now su PC supporta i controller DualShock 4, DualShock 3 e alcuni joypad di terze parti con XInput, in quest'ultimo caso però il funzionamento non è garantito. Il controller può essere collegato tramite cavo (assicuratevi di avere almeno una presa USB libera) oppure utilizzando l'adattore wireless ufficiale.

PlayStation Now su PC: Come Funziona

La prima cosa da fare ovviamente è iscriversi a PlayStation Now scegliendo tra i due diversi piani di abbonamento: iscrizione mensile a 14.99 euro o iscrizione annuale a 99.99 euro, in entrambi i casi con sette giorni di prova gratuita che potrete interrompere in qualsiasi momento.

Per giocare su PC è necessario scaricare l'app PS Now e procedere con l'installazione, successivamente effettuate il login con il vostro account PSN per avere accesso al catalogo PlayStation Now con centinaia di giochi liberamente accessibili. Su PC non sarà possibile scaricare i giochi ma solamente giocare in streaming, con risoluzione massima 720p.

PlayStation Now non è al momento disponibile per Mac e Linux.