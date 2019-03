PlayStation Now su PC: come configurare il DualShock 4 e altri controller

Dopo avervi spiegato come come scaricare i giochi PlayStation Now su PS4, in questa mini-guida vi mostriamo come utilizzare il servizio di gioco in streaming di Sony su PC, dandovi tutte le indicazioni necessarie per configurare il DualShock 4 e gli altri controller compatibili.

Requisiti di sistema

Di seguito riportiamo i requisiti di sistema minimi e raccomandati per utilizzare PlayStation Now su PC:

Specifiche minime

Sistema operativo: Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

Processore: Core i3 2,0 GHz 3,5 GHz

Spazio: 300 MB di spazio di archiviazione disponibile

Memoria RAM: 2 GB di RAM

Specifiche consigliate

Sistema operativo: Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

Processore: Intel Core i3 o 3,8 GHz AMD A10 o più veloce

Spazio: 300 MB o più di spazio di archiviazione disponibile

Memoria RAM: 2 GB di RAM o più

Configurare DualShock 4 e altri controller

Per avere la migliore esperienza di gioco possibile, vi consigliamo di usare un controller DualShock 4 o DualShock 3. Tuttavia alcuni controller di terze parti per PC compatibili che utilizzano Xinput potrebbero funzionare su PlayStation Now, anche se non garantiamo la completa compatibilità. Alcuni pad di terze parti, per esempio, potrebbero non supportare i controlli di movimento o altre caratteristiche.

L'app PS Now per PC include pieno supporto ai controller DualShock 4 e DualShock 3. Per configurarli vi basta connetterli al vostro PC tramite il cavo USB. Se volete giocare senza l'intralcio dei fili, potete ordinare l'adattatore USB wireless DualShock 4 (venduto separatamente) per connettere il vostro controller senza l'ausilio dei cavi.