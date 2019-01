PlayStation Now: Prey e Project Cars 2 tra i nuovi giochi di gennaio

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i nuovi giochi per PS4 e PS3 in arrivo sul catalogo di PlayStation Now a gennaio. Tra questi segnaliamo il nuovo Prey di Arkane Studios e il recente Project Cars 2 di Slightly Mad Studios.

Di seguito elenchiamo i nuovi giochi per PS4 e PS3 che saranno disponibili per gli abbonati al servizio PlayStation Now a partire da gennaio:

Prey (PS4)

Project Cars 2 (PS4)

Metro 2033 Redux (PS4)

Chess Ultra (PS4)

God Eater 2: Rage Burst (PS4)

Lock's Quest (PS4)

Onechanbara Z2: Chaos (PS4)

Skydrift (PS3)

Thunder Wolves (PS3)

A seguire, invece, i titoli PlayStation Now più giocati durante il mese di dicembre:

Mafia III

For Honor

Red Dead Redemption

NBA 2K16

WWE 2K16

Steep

Sniper Elite IV

Mortal Kombat

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Sid Meier's Civilization Revolution

Cosa ne pensate dei nuovi titoli PlayStation Now in arrivo a gennaio? Senza dubbio un mese interessante, soprattutto per l'aggiunta di Prey, Project Cars 2 e Metro 2033 Redux, senza trascurare God Eater 2: Rage Burst.

Anche se PlayStation Now non è ancora disponibile nel nostro paese, ricordiamo che dal 7 gennaio è comparsa online la pagina ufficiale in italiano del servizio Sony, a testimonianza che il suo approdo in Italia sembra sempre più vicino. Per saperne di più, a questo punto, non rimane che attendere ulteriori dettagli.