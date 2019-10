PlayStation Now e PS Plus in un solo abbonamento? Per il momento no

Sony ha già confermato la volontà di non trasformare PlayStation Now in un servizio stile Xbox Game Pass con giochi disponibili sin dal day one. E per quanto riguarda un possibile abbonamento combinato PS Now e PlayStation Plus?

Al momento non sembrano esserci piani per una sottoscrizione unica come Xbox Game Pass Ultimate che possa unire i privilegi di PlayStation Plus (gioco online, salvataggi cloud, sconti esclusivi, accesso ai giochi della Instant Game Collection) con i benefici di PlayStation Now, permettendo di giocare ad oltre 700 titoli del catalogo PS3, PlayStation 2 e PS4.

In un post del PlayStation Blog dedicato alle novità di PlayStation Now è riportato quanto segue:

È disponibile un abbonamento combinato a PS Now e PS Plus?

No. PlayStation Now e PlayStation Plus sono disponibili come piani di abbonamento separati.

Sony ribadisce quindi la volontà di tenere separati i due universi, almeno per il momento, non è chiaro però se con l'arrivo di PlayStation 5 i due servizi subiranno una nuova evoluzione. Allo stato attuale la compagnia ha dichiarato anche come non ci siano piani per aggiungere i giochi PSVR su Now mentre per quanto riguarda i giochi PS5 "non ci sono novità da annunciare a riguardo."