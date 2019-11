PlayStation Now su PS4 e PS5: in futuro accoglierà i giochi first party dal lancio?

Il presidente e amministratore delegato di Sony PlayStation, Jim Ryan, ha discusso dalle colonne di GamesIndustry.biz della possibilità di proporre nel catalogo di PS Now i futuri giochi first party e le esclusive di PS4 e PS5 sin dal loro giorno di lancio, come proposto da Microsoft con Xbox Game Pass.

Pur senza sbilanciarsi per non rivelare i piani a medio-lungo termine del colosso tecnologico giapponese, il CEO di Sony PlayStation ha affrontato l'argomento per dichiarare che "non voglio dire che PlayStation Now sarà per sempre così com'è adesso. Certamente, però, in questo momento vogliamo trattare le nostre IP con cura e rispetto, sono titoli incredibilmente speciali e preziosi che meritano un lancio 'pulito e puro' perchè generano eventi di intrattenimento di massa".

Per la massima carica dirigenziale della divisione videoludica di Sony, quindi, la strategia commerciale legata al lancio delle future esclusive che arriveranno su PlayStation 4 e PS5 sarà sganciata da quella che coinvolge gli abbonati a PS Now, e questo nonostante la volontà dell'azienda nipponica di evolvere e migliorare il servizio con soluzioni come quella che ha coinvolto di recente capolavori del calibro di God of War, Uncharted 4 e GTA 5.