PlayStation Now: quali e quanti giochi si possono scaricare?

Dopo anni di attesa, PlayStation Now è finalmente arrivato in Italia, accessibile su PlayStation 4, PS4 PRO e PC Windows. Vi abbiamo già mostrato come scaricare i giochi PlayStation Now e oggi rispondiamo ad altre domande relative ai giochi scaricabili con PS Now.

PlayStation Now Download Giochi

E' ben chiarire che solamente i giochi PlayStation 4 possono essere scaricati sulla console, come specificato da Sony: "sono disponibili per il download su PS4 centinaia di giochi per PS4, con nuovi titoli aggiunti ogni mese. Mentre sfogli i giochi su PS Now, vedrai un tag nella sezione di anteprima del gioco nella parte superiore dello schermo, che ti dice se il gioco è scaricabile. Inoltre, nella pagina con i dettagli del gioco di un gioco scaricabile, è presente il pulsante Scarica per iniziare il download."

Altra domanda ricorrente è: c'è un limite al numero di giochi scaricabili su PS4? Ecco la risposta di Sony: "Non c'è limite al numero di giochi che puoi scaricare, finché hai sufficiente spazio disco fisso sulla tua PS4."

PlayStation Now ha fatto il suo debutto ufficiale in Italia martedì 12 marzo, al momento sono disponibili due diversi piani di abbonamento: mensile a 14.99 euro e annuale a 99.99 euro, in entrambi i casi con una settimana di prova gratis.