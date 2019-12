PlayStation Now: quattro giochi PS4 da recuperare a dicembre 2019

La libreria di titoli disponibili per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Now continua costantemente ad espandersi con numerose novità più o meno interessanti. Abbiamo quindi deciso di proporvi quelli che secondo noi sono i quattro giochi da recuperare assolutamente nel corso del mese di dicembre 2019.

Tra i giochi che vi consigliamo di giocare attraverso il servizio di gaming in streaming non potevano certo mancare PlayerUnknown's Battlegrounds, il celebre battle royale creato da Brendan Green, e a Castlevania: Lords of Shadow, l'action in terza persona di Mercury Steam sviluppato con la supervisione di Hideo Kojima. Se volete scoprire tutti i titoli suggeriti per il mese corrente vi invitiamo a dare un'occhiata al filmato allegato alla notizia o, per approfondire i motivi che ci hanno spinto a scegliere proprio questi quattro giochi, a leggere l'articolo sui migliori giochi di dicembre 2019 di PlayStation Now.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, vi ricordiamo inoltre che l'aggiornamento del catalogo di PlayStation Now del mese di gennaio 2020 sembra essere davvero promettente, dal momento che ad arricchire il servizio arriveranno anche Horizon: Zero Dawn, Uncharted: L'Eredità Perduta e Overcooked! 2.