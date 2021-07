PlayStation Now: Red Dead Redemption 2 guida la lista dei giochi di luglio

A conferma dei recenti rumor sui giochi PS Now di luglio, Sony Interactive Entertainment si affaccia sulle pagine del PlayStation Blog americano per diramare la lista ufficiale dei videogiochi in arrivo su PlayStation Now nel corso del mese di luglio 2021.

A partire da domani, martedì 6 luglio, gli abbonati a PS Now avranno l'opportunità di esplorare la Frontiera western di Red Dead Redemption 2 insieme ad Arthur Morgan, John Marston e a tutti gli avventurieri multiplayer di Red Dead Online.

Chi preferisce un setting più moderno, sarà lieto di sapere che sempre dal 6 luglio è previsto l'arrivo su PlayStation Now di Judgment, l'avventura venata di elementi thrilling degli sviluppatori dell'iconica saga di Yakuza. Come preannunciato dal leak, a luglio la ludoteca digitale di PS Now accoglierà anche God of War, Nioh 2, Moving Out, Nascar Heat 5 e Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Red Dead Redemption 2 rimarrà a disposizione degli iscritti a PlayStation Now fino all'1 novembre, mentre chi desiderà immergersi nelle atmosfere di Judgment avrà tempo fino al 4 ottobre per fruirlo "gratuitamente" su PS e PlayStation 5. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dei nuovi videogiochi disponibili a luglio su PlayStation Now.