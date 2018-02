PlayStation Now riceve nuovi update e la riduzione del prezzo dell'abbonamento in Europa

ha deciso di apportare alcuni cambiamenti a, il suo servizio per il gaming basato su tecnologia cloud, purtroppo non ancora disponibile in Italia.

L'azienda ha innanzitutto annunciato un calo di prezzo dell'abbonamento per i Paesi europei in cui il servizio è disponibile, tra cui troviamo Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Gli utenti potranno d'ora in poi usufruire del servizio pagando 14,99 euro al mese.

In aggiunta, diversi lavori di ottimizzazione sono stati portati a termine da Sony, al fine di migliorare le prestazioni di PS Now: l'applicazione ufficiale è stata aggiornata per risultare più veloce ed intuitiva, grazie ad un layout rinnovato e a nuove funzionalità di ricerca. D'ora in poi, inoltre, saranno segnalati i giochi consigliati per singolo utente.

Infine, sono stati annunciati i nuovi giochi che si uniscono da adesso al catalogo del servizio, ovvero: Fallout: New Vegas, Disgea 5, e NBA2K16. I giocatori possono provare PlayStation Now gratuitamente usufruendo di una prova gratuita di sette giorni. Rimaniamo in attesa di sapere se e quando PS Now raggiungerà anche l'Italia.