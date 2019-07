PlayStation Now: Rocket League, Borderlands 2 e Vampyr tra i giochi gratis di luglio

Superata la sorpresa per l'annuncio della sostituzione di PES 2019 con Detroit Become Human dalla lista dei giochi PS Plus di luglio 2019 per PS4, i vertici di Sony svelano i videogiochi destinati a entrare nel catalogo di PlayStation Now.

Il nuovo update della ludoteca di PS Now rimpolpa la libreria digitale del servizio di game streaming in abbonamento di Sony con ben 13 videogiochi, o meglio, con 14 se consideriamo che in uno di essi, ossia Borderlands The Handsome Collection, propone le versioni rimasterizzate per PS4 di Borderlands 2 e del Pre-Sequel.

Oltre alla collezione con gli ultimi due atti dell'iconica serie sparatutto di Gearbox, nella lista comunicata sui canali social principali di PlayStation troviamo il funambolico arcade racer "a vocazione calcistica" Rocket League (attualmente nel bel mezzo dell'evento Radical Summer), l'avventura a tinte oscure Vampyr e il gioco di motocross MXGP3. Eccovi la lista completa delle nuove aggiunte di luglio al catalogo di PS Now:

Rocket League

Borderlands: The Handsome Collection

Nightmares From The Deep 2: The Siren’s Call

Dark Arcana: The Carnival

Tachyon Project

Rapala Fishing: Pro Series

MXGP3 – The Official Motocross videogame

Real Farm

Wuppo

Red Faction II (PS2)

Rad Rodgers

Vampyr

Mudrunner

I tredici titoli (per un totale di quattordici videogiochi) appena aggiunti vanno così ad aggiungersi agli oltre 600 giochi accessibili agli iscritti a PS Now su PS4 e PC, con abbonamenti mensili dal prezzo di 14,99 euro. Tutti i titoli presenti nella libreria possono essere giocati in streaming (purchè si sia connessi a una rete che raggiunga almeno i 5 Mb/s): chi lo desidera può anche scaricare il videogioco desiderato (sia PS4 che PS2) sulla propria PlayStation 4.