PS Now: mondi cyberpunk e sci-fi da scoprire su PS4 e PS5 coi giochi gratis di agosto

Dopo aver svelato i propri piani per il firmware 2.0 di PS5 con supporto agli SSD M.2, Sony Interactive Entertainment annuncia i nuovi videogiochi accessibili "gratuitamente" dagli abbonati a PlayStation Now da agosto 2021.

A partire da domani, martedì 3 agosto, gli utenti iscritti a PlayStation Now potranno immergersi nelle frenetiche atmosfere action cyberpunk di Ghostrunner, esplorare la dimensione post-apocalittica di Nier Automata e cimentarsi nelle sfide offerte dal gioco di ruolo "vecchia scuola" Undertale.

L'ingresso di NieR Automata, Undertale e Ghostrunner nel catalogo digitale dell'abbonamento di Sony contribuisce ad arricchire ulteriormente un servizio che, lo scorso mese, ha accolto anche titoli del calibro di Red Dead Redemption 2, Judgment, God of War, Nioh 2, Moving Out, Nascar Heat 5 e Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Nier Automata sarà fruibile gratis dagli iscritti a PS Now fino all'1 novembre 2021 (come Red Dead Redemption 2), diversamente da Ghostrunner e Undertale per i quali non sono state comunicate delle date di fuoriuscita dal servizio in abbonamento di Sony. Ad ogni modo, cosa ne pensate dei nuovi giochi in procinto di approdare su PlayStation Now? Fatecelo sapere con un commento.