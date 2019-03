PlayStation Now senza carta di credito: come funziona l'abbonamento?

E' possibile abbonarsi a PlayStation Now in Italia senza carta di credito? La carta di credito è necessaria per attivare la prova gratis di sette giorni e per iscriversi al servizio per trenta giorni, vediamo insieme le FAQ ufficiali di Sony a riguardo.

PlayStation Now Abbonamento

"PS Now è un abbonamento a pagamento periodico, e una quota periodica di €14,99 al mese o €99,99 all'anno verrà detratta dal tuo portafoglio di PSN. Qualsiasi variazione di prezzo verrà notificata in anticipo tramite e-mail. Facendo clic su Ordina e paga, viene attivata l'opzione di aggiunta automatica di fondi dalle impostazioni dell'account. Ciò significa che se nel portafoglio di PSN non disponi di fondi sufficienti per pagare la quota di abbonamento periodica, il saldo necessario sarà addebitato sul metodo di pagamento registrato sul tuo account (laddove presente), a meno che non venga disattivata la funzione di aggiunta automatica di fondi. Per disattivare l'aggiunta automatica di fondi, vai a Impostazioni dell'accou, Portafoglio e poi Impostazioni del portafoglio."

Al termine della prova gratuita l'abbonamento verrà rinnovato in automatico, a meno che non venga annullato prima dei sette giorni tramite la scheda gestione servizi del proprio account.

"Puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento e al termine del periodo di fatturazione corrente l'abbonamento non sarà rinnovato. Non possiamo offrire rimborsi per i pagamenti già effettuati."

PlayStation Now è disponibile in due tagli: 14.99 euro per l'abbonamento mensile e 99.99 euro per l'abbonamento annuale, in entrambi i casi avrete diritto alla prova gratuita di una settimana.