PlayStation Now: Shadow Warrior 3 e Crysis Remastered tra i giochi gratis di marzo 2022

Dopo aver preannunciato l'arrivo di Shadow Warrior 3 su PS Now, Sony conclude l'opera e stila l'elenco completo dei videogiochi fruibili "gratuitamente" dagli utenti abbonati a PlayStation Now a partire dall'1 marzo 2022.

Dalla giornata di domani, martedì 1 marzo, tutti gli abbonati al servizio potranno rimpolpare la propria ludoteca digitale aggiungendo il già citato sparatutto Shadow Warrior 3 e altri titoli non meno interessanti.

Nella lista dei nuovi giochi PS Now troviamo infatti Crysis Remastered, la riedizione attualizzata del kolossal FPS di Crytek, insieme al puzzle game in salsa sci-fi Relicta e a Chicken Police Paint It Red!, una bizzarra avventura investigativa con protagonisti dei polli ruspanti e altri animali da fattoria.

Ogni videogioco indicato da Sony sarà scaricabile o accessibile in streaming dagli iscritti a PS Now a partire dall'1 marzo e rimarranno a disposizione degli abbonati per un periodo di tempo indeterminato. L'unica eccezione sarà quella rappresentata da Shadow Warrior 3: la nuova odissea sparatutto con protagonista Lo Wang è infatti destinata a lasciare il catalogo di PlayStation Now nella giornata di lunedì 4 luglio. Se volete saperne di più sull'ultimo FPS di Flying Wild Hog, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Shadow Warrior 3.