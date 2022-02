PlayStation Now è simile a Xbox Game Pass oppure no?

Da diverso tempo Microsoft punta gran parte della sua strategia in ambito gaming sull'Xbox Game Pass, il servizio in streaming dove, al costo di un economico abbonamento mensile, mette a disposizione un'enorme catalogo di giochi per i suoi utenti, con le esclusive Xbox subito disponibili già dal day one.

Anche Sony offre una piattaforma simile per i suoi appassionati: si tratta del PlayStation Now, che mette a disposizione diverse centinaia di giochi provenienti dal catalogo PS4, PS3 e PS2, con diversi classici a disposizione degli utenti in qualunque momento. PlayStation Now e Xbox Game Pass sono dunque molto simili tra loro oppure no? Pur essendo entrambi servizi in streaming, nella realtà dei fatti si tratta di due offerte ben diverse.

Sul Now, infatti, Sony non pubblica mai al lancio le sue esclusive di punta (o quelle di altre software house), a differenza di quanto fa invece Microsoft, che offre molto spesso sin dal debutto anche produzioni provenienti da altri publisher e dagli sviluppatori indie. Il Now non è parte delle strategie più importanti del colosso giapponese, che si concentra su altri metodi di distribuzione per le sue produzioni. Inoltre, laddove abbonandosi a Xbox Game Pass Ultimate si ottiene anche Xbox Live Gold per poter giocare online, su PlayStation l'iscrizione al PS Plus è da fare necessariamente a parte e non è in nessun modo integrata al Now.

In ogni caso una piccola rivoluzione potrebbe essere in atto: Shadow Warrior 3 sarà disponibile gratis al lancio su PS Now, una novità per la piattaforma e non è da escludere che offerte del genere possano verificarsi anche in futuro con altri giochi. Il tutto senza dimenticare che PlayStation Spartacus potrebbe presto divenire realtà: il nuovo servizio streaming di Sony sarebbe stato infatti pensato come risposta al Game Pass di Microsoft, superando dunque quanto fatto finora con il Now.