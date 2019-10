PlayStation Now ha lo stesso slogan di Xbox Game Pass?

Nelle ultime ore avrete sicuramente sentito parlare delle interessanti rivoluzioni che hanno coinvolto il servizio ad abbonamento mensile PlayStation Now, il quale vanta ora un catalogo più ricco e un costo ridotto. Sembra però che Sony stia pubblicizzando il servizio con lo stesso identico slogan di Xbox Game Pass.

Dando un'occhiata alle immagini promozionali di PlayStation Now e di Xbox Games Pass possiamo infatti notare l'utilizzo dello stesso motto: "discover your next favorite game". Non è da escludere che non si tratti di una copia spudorata dello slogan ma di un errore involontario del reparto marketing. A questo punto non ci resta altro da fare che attendere le prossime ore, durante le quali potrebbe arrivare una risposta in merito da parte del colosso nipponico.

Prima di lasciarvi alle immagini che mostrano i banner di entrambi i servizi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutte le novità di PlayStation Now, il quale permette ora di giocare titoli come Bloodborne, Uncharted 4: Fine di un ladro e God of War (l'ultimo capitolo disponibile su PlayStation 4) in streaming sul proprio PC al prezzo di circa 9 euro al mese.



Avete già scaricato Bloodstained, Jump Force e gli altri titoli di Xbox Game Pass di questo mese?