PlayStation Now: Sony conferma il ritiro delle carte prepagate, no comment su Spartacus

Un report di VentureBeat ha svelato come i principali retailer Gran Bretagna e Canada abbiano ricevuto comunicazione da parte di Sony con la richiesta di rimuovere gli abbonamenti prepagati a PlayStation Now dai negozi, adesso arriva la conferma da parte dell'azienda giapponese, con un chiarimento.

La rimozione degli abbonamenti prepagati a PlayStation Now dai punti vendita ha fatto subito pensare al possibile arrivo di PlayStation Spartacus, abbonamento che fonderà PS Now e PS Plus, servizio tanto rumoreggiato ma mai annunciato ufficialmente, che secondo i soliti bene informati dovrebbe fare la sua comparsa nel 2022.

Sony non ha risposto in merito ma ha confermato che le card con codice da grattare per abbonarsi a PlayStation Now non verranno più vendute come parte di una strategia ben precisa: "a livello globale stiamo puntando sulle Gift Card PlayStation Store che permettono di ottenere credito che può essere usato anche per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento a PlayStation Now."

In altre parole, la volontà dell'azienda è quella di puntare sulle Gift Card per dare modo ai clienti di spendere liberamente il credito del proprio portafoglio PSN. Non è chiaro a questo punto se anche le tessere prepagate per l'abbonamento PlayStation Plus verranno ritirate dal momento che il report di VentureBeat cita unicamente le card per PlayStation Now.