PlayStation Now: Sony dichiara di aver superato il milione di abbonati

PlayStation Now, il servizio streaming di Sony, ha recentemente superato il milione di abbonati. Ad annunciarlo è stato lo stesso colosso giapponese nei commenti preparatori al suo rapporto trimestrale sugli utili della società.

Secondo Sony l'incremento è dovuto principalmente al recente taglio di prezzi e all'introduzione nel servizio di titoli più "pesanti" come God of War e Grand Theft Auto V. Secondo la società questo nuovo approccio ha stimolato un numero crescente di iscrizioni. Sempre secondo Sony la crescita media ha superato del 50% quella dello scorso anno e tale indirizzo servirà "a valutare il potenziale dei servizi di cloud gaming". PlayStation Now è stato lanciato nel 2014 per permettere ai giocatori di PS4 di usufruire dei titoli usciti su PS3. Nel corso del tempo il servizio è stato esteso agli utenti PC e un sempre maggior numero di titoli della presente generazione sono stati aggiunti al catalogo, fino ad arrivare alla svolta recente, con i giochi "tripla A" e la riduzione dei prezzi.

Per un settore che sale ce n'è uno che scende. Proprio ieri infatti Sony ha annunciato la chiusura di PlayStation Vue e la ricerca di un acquirente per il servizio. Intanto la società si prepara al lancio della prossima PlayStation 5.