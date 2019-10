PlayStation Now: Sony ha sostituito lo slogan identico a quello di Xbox Game Pass

La scorsa settimana Sony ha rivoluzionato PlayStation Now, abbassando i prezzi delle sottoscrizioni e dando il via ad un nuovo corso, che d'ora in avanti vedrà l'introduzione di veri e propri blockbuster a cadenza regolare, a cominciare da God of War, GTA 5 e Uncharted 4.

Per l'occasione, la compagnia giapponese ha anche dato una svecchiata al sito ufficiale, introducendo un slogan "nuovo di zecca", ovvero Discover Your Next Favorite Game (Scopri il tuo prossimo gioco preferito, in italiano). Le virgolette non le abbiamo messe a caso, poiché ben presto i giocatori si sono accorti che la frase in questione era la medesima di quella impiegata per Xbox Game Pass da Microsoft da un bel po' di mesi a questa parte.

Una vera e propria gaffe del reparto marketing, alla quale Sony ha già rimediato. Come potete vedere voi stessi sulla pagina ufficiale di PlayStation Now, il nuovo slogan recita: "New adventures whenever you want them", ovvero "Nuove avventure ovunque tu desideri". Una situazione decisamente singolare, non c'è che dire. Prima di salutarvi, vi consigliamo di informarvi sui nuovi giochi di ottobre 2019 per PlayStation Now, che probabilmente vi invoglieranno ad iscrivervi al servizio senza alcuna esitazione.