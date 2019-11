PlayStation Now: spunta online la lista dei giochi in arrivo a novembre

La sempre attenta community di ResetEra si accorge della presenza, nell'ultimo aggiornamento del sito ufficiale di PlayStation in lingua giapponese, della lista dei videogiochi destinati ad approdare su PS Now nel corso del mese di novembre.

Stando a quanto illustrato dai gestori di PlayStation Japan, i prossimi titoli che entreranno nel catalogo digitale rivolto agli abbonati al servizio di PlayStation Now saranno Il Signore degli Anelli: L'Ombra della Guerra, Persona 5 e Hollow Knight.

L'utenza nipponica di PS Now potrà perciò scaricare e fruire "gratuitamente" in streaming il secondo atto dell'epopea action ruolistica "a tinte tolkeniane" di Warner Bros. Interactive e Monolith Soft, il gioco di ruolo di Atlus (la cui riedizione di PS5 Royal è attesa al lancio nel 2020 in Occidente) e il meraviglioso metroidvania dai toni dark del Team Cherry.

In attesa di scoprire se Il Signore degli Anelli: L'Ombra della Guerra, Persona 5 e Hollow Knight entreranno a far parte della ludoteca di PS Now anche in Nord America ed Europa, vi ricordiamo che Sony ha da poco confermato il superamento del milione di abbonati e annunciato la volontà di migliorare e ampliare il servizio per traghettarlo nella next-gen con l'avvento, a fine 2020, di PlayStation Now su PS5.