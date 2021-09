PlayStation Now: spunta online il video sui possibili giochi gratis di settembre

Il creatore di contenuti e sedicente insider di Sony che gestisce il canale YouTube di "PlayStation Portal" (rigorosamente non ufficiale e senza affiliazioni ai social di SIE) ha condiviso un video che, a suo giudizio, mostra i videogiochi gratis in arrivo a settembre su PlayStation Now.

Il filmato proposto dallo youtuber elenca tutti i giochi che, a suo dire, entreranno a far parte del catalogo digitale di PS Now molto presto, presumibilmente nella giornata di martedì 7 settembre. Oltre alla già confermata uscita dell'originale FFVII come parte dell'iniziativa che porterà tanti Final Fantasy ad arrivare su PlayStation Now, la lista stilata dall'insider sembra delineare un mese particolarmente ricco di sorprese per gli iscritti al servizio in abbonamento di Sony.

L'elenco dello youtuber cita infatti il picchiaduro Tekken 7, l'avventura free roaming Windbound, il GDR Ghost of a Tale, il roguelike in pixel art Moonlighter, lo sparatutto Killing Floor 2 e la Definitive Edition di Pathfinder Kingmaker.

L'annuncio ufficiale dei prossimi videogiochi destinati ad approdare su PlayStation Now dovrebbe avvenire nella giornata di domani, lunedì 6 settembre. In attesa di ricevere una conferma o una smentita alle anticipazioni di PlayStation Portal, vi ricordiamo che dalle ore 22:00 di giovedì 9 settembre seguiremo il PlayStation Showcase, l'attesissimo evento digitale organizzato da Sony con 40 minuti ricchi di sorprese riguardanti i giochi in uscita su PS4 e PS5 entro fine anno e nei mesi successivi.