PlayStation Now sta arrivando in Italia? Appaiono dei riferimenti sul PS Store italiano

Grazie alla segnalazione di un nostro lettore, Antonio Ragazzo, abbiamo scoperto che il servizio streaming in abbonamento PlayStation Now potrebbe presto arrivare in Italia.

Come potete vedere dalle fotografie che abbiamo allegato nella galleria in calce (alcune scattate da Antonio, altre dalla nostra redazione dopo aver verificato la segnalazione), i pulsanti "Incluso con PS Now" e "Gratis con PlayStation Now" sono apparsi nelle schede di molti giochi per PlayStation 3 e PlayStation 4 nel PlayStation Store. Nell'elenco delle ricerche, tutti i giochi per PS3 presentano la dicitura PS Now (ad esempio, Ratchet & Clank Nexus), mentre tra i titoli per PlayStation 4 abbiamo provato a titolo di esempio con Mafia 3.

Fino a pochi minuti fa era persino possibile accedere alla sezione dedicata a PlayStation Now, anche se, al momento, risulta impossibile acquistare una sottoscrizione: il clic sui pulsanti sopramenzionati restituisce infatti il messaggio "Impossibile acquistare al momento". La scheda prodotto di PS Now non è ancora stata tradatta integralmente, e presenta scritte sia in inglese che in italiano. In compenso, è già possibile effettuare il test della connessione, uno strumento che fino ad oggi non era presente nel PlayStation Store, ricordiamo in ogni caso che alcuni giochi PlayStation Now potranno anche essere scaricati sulla console e non necessariamente dovranno essere utilizzati (solo) in streaming.

A giudicare da tutti questi indizi, sembra che Sony stia lavorando dietro le quinte per lanciare, finalmente, il servizio anche in Italia. La compagnia giapponese non ha ancora effettuato un annuncio ufficiale al riguardo, ma a questo punto ci sembra solamente una questione di tempo, non è escluso che il lancio possa avvenire già nelle prossime ore o nei prossimi giorni.