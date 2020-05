PlayStation Now supera i 2 milioni di abbonati: il servizio nei piani next-gen per PS5

Arrivano interessanti aggiornamenti direttamente dalle cabine di regia di casa Sony, che si prepara ad affrontare l'approdo di PlayStation 5 sul mercato videoludico.

Nel corso di un recente Corporate Strategy Meeting, infatti, Shuehei Yoshida ha confermato che sono in arrivo novità su giochi PS5, ma non solo. Dalla dirigenza del colosso arrivano infatti anche ulteriori dati interessanti, evidenziati dal noto analista di mercato Daniel Ahmad, impiegato presso Niko Partners. Dal suo account Twitter, riprendendo alcuni dettagli resi pubblici durante l'incontro, emergono alcuni dati decisamente interessanti.

Tra questi spicca in particolare il trend positivo di cui è stato protagonista PlayStation Now nell'ultimo periodo. Alla fine del mese di aprile 2020, il servizio di abbonamento contava infatti 2,2 milioni di utenti attivi. Una crescita netta rispetto ai risultati conseguiti l'anno precedente, con il marzo 2019 che si chiudeva con circa 1 milioni di abbonati. Tra le ragioni di tale rinnovato interesse da parte del pubblico viene evidentemente identificata la scelta di ampliare il catalogo con l'introduzione di importanti esclusive PlayStation 4. I giochi PS Now di aprile hanno ad esempio visto protagonista l'apprezzato Marvel's Spider-Man.



PlayStation Now, congiuntamente alle funzionalità Remote Play, è stato indicato come uno dei rami lungo i quali si svilupperà la futura strategia Sony, concentrata anche ovviamente sul lancio di PlayStation 5, nuovamente confermato come in programma per la fine del 2020.