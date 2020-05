PlayStation Now: annunciati i nuovi giochi PS4 di maggio 2020

Dalle pagine del PlayStation Blog, i rappresentanti di Sony Interactive Entertainment annunciano ufficialmente i nuovi videogiochi destinati a entrare a far parte del catalogo di PlayStation Now nel corso mese di maggio 2020.

Dopo i leak sui giochi PS Now di maggio, il colosso tecnologico giapponese conferma le indiscrezioni e annuncia l'arrivo di Get Even, Rainbow Six Siege e The Evil Within 2 nel servizio in abbonamento.

Get Even è un'avventura sci-fi sviluppata da The Farm 51 utilizzando una tecnica di fotogrammetria digitale per ricreare degli scenari estremamente realistici, il tutto immerso in un contesto narrativo dai toni oscuri che attinge a piene mani dai thriller investigativi e dalle avventure horror.



Con Rainbow Six Siege, l'utenza iscritta a PS Now può invece cimentarsi nelle frenetiche sfide in rete di uno dei principali esponenti del genere degli sparatutto multiplayer tattici. Il kolossal TPS di Ubisoft vanta infatti tantissimi Operatori da impersonare, una ricca serie di armi e di equipaggiamenti da padroneggiare e una pletora di mappe in cui immergersi per stanare i nemici insieme ai propri compagni di squadra.



Il terzo videogioco a fare il suo ingresso nella ludoteca digitale di PlayStation Now è The Evil Within 2, il sequel del survival horror di Bethesda ideato da Shinji Mikami. Il progetto si riallaccia agli eventi narrati nel primo capitolo per proseguire l'infernale viaggio del detective Castellanos tra le pieghe del mondo STEM, qui riproposto con una struttura che strizza l'occhio alle avventure open world.