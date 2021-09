PlayStation Now: tanti Final Fantasy in arrivo nei prossimi mesi

Dalle colonne del PS Blog, i vertici di SIE si rivolgono a tutti gli abbonati a PlayStation Now spiegando loro che, da qui a inizio 2022, potranno ripercorrere la storia di Final Fantasy scaricando gratis, o fruendo in streaming, alcuni dei titoli più importanti e rappresentativi della serie GDR targata Square Enix.

A partire dalla prossima settimana, il catalogo digitale di PlayStation Now si amplierà per fare spazio ad almeno un gioco al mese ambientato nell'universo ruolistico di Final Fantasy. Il titolo scelto per inaugurare questo nuovo sodalizio tra Sony e Square Enix non poteva che essere Final Fantasy 7 nella sua versione originaria: il capolavoro di Yoshinori Kitase entrerà nella ludoteca virtuale di PS Now nella giornata di martedì 7 settembre.

Il programma di Square Enix e SIE proseguirà nei prossimi mesi con l'ingresso in PlayStation Now di Final Fantasy VIII Remastered (5 ottobre), Final Fantasy IX (2 novembre), Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (7 dicembre) e Final Fantasy XII The Zodiac Age (4 gennaio 2022).

L'annuncio di questa iniziativa dedicata a Final Fantasy, presumibilmente, dovrebbe anticipare la presentazione dei prossimi videogiochi destinati a entrare a far parte del catalogo di PlayStation Now a settembre su PS4, PlayStation 5 e in streaming su PC.