PlayStation Now: Tekken 7 e FF7 'classico' guidano la lista dei giochi gratis di settembre

Gli ultimi rumor sui giochi PS Now di settembre trovano finalmente conferma con l'annuncio, da parte di Sony e dei curatori del PS Blog, dei titoli che saranno presto accessibili "gratuitamente" dagli iscritti a PlayStation Now.

Dalle colonne del "blog istituzionale" di SIE, il team PlayStation conferma l'imminente ingresso nel catalogo di PS Now di una ricca selezione di videogiochi, ciascuno in rappresentanza di un genere diverso.

L'offerta settembrina confezionata da Sony per gli abbonati a PlayStation Now parte dalla conferma dell'arrivo di Final Fantasy 7 "classico" nella giornata di domani, martedì 7 settembre. Sempre per domani è atteso anche l'approdo sul servizio videoludico dell'azienda giapponese del picchiaduro Tekken 7, del roguelike in pixel art Moonlighter, dell'avventura sandbox Windbound, dello sparatutto in salsa splatter horror Killing Floor 2 e della Definitive Edition di Pathfinder Kingmaker.

Per tutti i videogiochi elencati, tranne Tekken 7, la permanenza nella ludoteca virtuale di PlayStation Now dovrebbe essere definitiva: chi vorrà menare mazzate nelle arene digitali del kolossal picchiaduro di Bandai Namco, invece, potrà farlo fino al 28 febbraio del 2022.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che giovedì 9 settembre seguiremo in diretta il PlayStation Showcase sui giochi PS5 (e presumibilmente PS4), con tante sorprese riguardanti i titoli in uscita entro fine anno e nei mesi successivi.