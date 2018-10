PlayStation Now: The Elder Scrolls Online tra i nuovi giochi, reset della prova gratuita

Dopo aver reso disponibile la possibilità di scaricare i giochi inclusi nel servizio, Sony ha aggiunto altri 10 titoli al catalogo di PlayStation Now, che da oggi può quindi vantare un totale di 220 videogiochi di cui gli utenti possono usufruire.

Tra le nuove aggiunte, spicca senza dubbio The Elder Scrolls Online, il celebre e longevo MMORPG di Bethesda e Zenimax Studios. Di seguito, vi riportiamo l'elenco intero delle novità in arrivo sul PlayStation Now:

100ft Robot Golf

Asdivine Hearts

Bound

Bridge Constructor

Carmageddon: Max Damage

Ducati: 90th Anniversary

Elder Scrolls Online

Sniper Elite 4

Styx: Shards of Darkness

Torment: Tides of Numenera

In aggiunta, Sony ha confermato che la prova gratuita di sette giorni è stata resettata (almeno per il Nord America): questo vuol dire che gli utenti che anche gli utenti che hanno già fatto utilizzo della prova, potranno nuovamente sfruttare una settimana di gioco gratuito con PlayStation Now. Ricordiamo che il servizio non è ancora disponibile in Italia.