PlayStation Now torna a funzionare dopo il PSN down del 23 marzo

Il 23 marzo il PlayStation Network è andato offline per qualche ora dopo la pubblicazione del nuovo aggiornamento per PS4 e PS5, la situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio, con una sola eccezione legata al servizio PlayStation Now.

Fino a poche ore fa, PlayStation Now non funzionava correttamente e Sony segnalava la possibilità di "sperimentare delle difficoltà nell'eseguire lo streaming di giochi su PlayStation Now. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza."

Come è possibile controllare dalla pagina Stato Servizi PSN, PlayStation Now è ora perfettamente operativo così come PlayStation Network, PlayStation Plus e PlayStation Store. L'intera infrastruttura è tornata online ed è attiva senza particolari problemi sia su PS4 che su PS5.

L'aggiornamento 22.01-05 del 23 marzo ha causato il down del PlayStation Network, per molte ore risultava impossibile giocare online e anche PlayStation Plus presentava problemi, con abbonamenti non correttamente riconosciuti, mentre gli utenti PlayStation Now avevano difficoltà ad effettuare lo streaming di giochi. Problematiche ora risolte, come confermato da Sony.

Il 2022 potrebbe essere un anno di grandi cambiamenti per PlayStation Now, con il servizio che potrebbe essere integrato con PlayStation Plus nell'abbonamento PlayStation Spartacus, secondo rumor pronto a debuttare nel corso dei prossimi mesi.