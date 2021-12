PlayStation Now: i tre migliori giochi da recuperare a dicembre

Nel corso del 2021 PlayStation Now ha accolto tanti nuovi giochi, i quali hanno contribuito a dare forma ad un catalogo vasto e adatto a tutti i palati. Scegliere cosa giocare non è mai semplice, pertanto abbiamo ben pensato di venire in vostro soccorso selezionando tre titoli che a nostro parere non potete assolutamente farvi sfuggire questo mese.

Nel corso delle festività natalizie vi consigliamo innanzitutto di giocare a The Last of Us Part 2, prima che sia troppo tardi. Il capolavoro di Naughty Dog verrà infatti rimosso dal catalogo il 3 gennaio 2022, e sarebbe davvero un gran peccato lasciarselo sfuggire. La storia prende piede cinque anni dopo i titoli di coda del precedente capitolo e accompagna in un viaggio dalla potenza emotiva devastante, sorretta da un gameplay calibrato alla perfezione. Leggete la recensione di The Last of Us Part 2.

Il secondo gioco che vi consigliamo è fresco fresco (per modo di dire): all'inizio di questo mese è arrivato in PlayStation Now immediatamente al day one Grand Theft Auto III: The Definitive Edition, edizione rimasterizzata del primo GTA lanciato su PlayStation 2. Il gioco è dotato di una nuova illuminazione, miglioramenti ambientali, texture in alta risoluzione e comandi in stile Grand Theft Auto 5. Molti dei problemi del debutto sono già stati risolti con le prime patch post-lancio (altri verranno corretti a breve), pertanto potete tranquillamente imbarcarvi in questo viaggio nostalgico della Liberty City di inizio millennio. GTA 3: Definitive Edition rimarrà in catalogo fino al 31 gennaio 2022.

Sapete qual è la prima grande esclusiva Sony prevista per il 2022? Horizon Forbidden West! Verrà lanciata il 18 febbraio 2022, pertanto, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di mettervi in pari giocando il primo capitolo, Horizon Zero Dawn: Complete Edition: in questo modo potrete scoprire le origini di Aloy, il mistero che si cela dietro ad un mondo primitivo dominato da possenti bestie meccaniche e godervi uno dei migliori action adventure open world della passata generazione di console - per giunta nella sua versione più completa in assoluto, comprendente anche l'espansione della storia The Frozen Wilds.